أنت تتصفح:الرئيسية»شبكات اجتماعية»فيديو | مواطن يروي تجربته عندما أراد نقل مقتنيات ثمينة من البنك.. اتصل بالشرطة وكيف تجاوبت
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