22 يناير 2018 مـ / موافق 5 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | مواطن يروي تجربته عندما أراد نقل مقتنيات ثمينة من البنك.. اتصل بالشرطة وكيف تجاوبت
﻿

فيديو | مواطن يروي تجربته عندما أراد نقل مقتنيات ثمينة من البنك.. اتصل بالشرطة وكيف تجاوبت

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نفذ مواطن تجربة فعلية أثبت من خلالها سرعة تجاوب الشرطة معه في نقل مقتنيات ثمينة من البنك، مشددا على ضرورة ألا يأخذ المواطن أو المقيم على عاتقه نقل مثل تلك المقتنيات من مجوهرات أو أموال دون التواصل معهم.

واستعرض المواطن حامد في مقطع فيديو – أعادت بثه بعض الجهات الحكومية – كيف اتصل بالشرطة لوجود مقتنيات ثمينة بحوزته يريد نقلها، مؤكدا أنها تجاوبت فورا بإرسال الدعم المناسب.

وأظهر أن سيارتي شرطة باشرتا الاتصال وجاءتا إليه لترافقاه إلى وجهته، لضمان عدم تعرضه لأي اعتداءات، مطالبا أي شخص ينقل مقتنيات ثمينة بمبادرة الاتصال بالشرطة لتوفير الحماية اللازمة له.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق