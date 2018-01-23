23 يناير 2018 مـ / موافق 6 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأحوال المدنية تبدأ في استقبال المراجعين مساءً

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

الرياض – واس :-

بدأت الأحوال المدنية في استقبال المواطنين في الفترة المسائية من خلال مكاتبها الرجالية، وذلك بعد نجاح تجربة العمل المسائي في الأقسام النسائية.

وستكون منطقة مكة المكرمة متمثلة في مكتب الأحوال المدنية بجدة 1 الواقع بحي الصفا، أولى المكاتب الرجالية المخصصة للعمل المسائي، إذ تم إدراجه في نظام المواعيد الألكتروني وتبدأ مواعيده من الساعة الرابعة مساءً حتى الساعة العاشرة مساءً.

من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن هذا القرار جاء بناءً على توجيهات وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود لتخفيف الضغط على المكاتب في الفترة الصباحية وإتاحة المجال للمواطنين غير القادرين على زيارة مكاتب الأحوال المدنية صباحًا نتيجة انشغالهم.

وأبان الجاسر أن الفترة المسائية تبدأ عملها من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة العاشرة مساءً ، وتستقبل يوميًا قرابة (250) مواطنا ومقيما، وتستقبل من لديه موعد الكتروني حرصًا على تقديم الخدمة على أكمل وجه.

وأشار إلى أن هناك مكاتب رئيسية أخرى في مناطق مختلفة ستبدأ بتطبيق الفترة المسائية وسيعلن عنها فور اكتمال التجهيزات اللازمة.

يذكر أن مكتب الأحوال المدنية بجدة 1 (الصفا) حقق المركز الأول على مستوى مكاتب الأحوال المدنية في المملكة، في إصدار بطاقات الهوية الوطنية لعام 1438هـ.

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