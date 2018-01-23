23 يناير 2018 مـ / موافق 6 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“البوتكس” يتسبب في استبعاد “ملكات جمال الإبل” من مسابقة “المزايين”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف تقرير لوكالة “رويترز” أن إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل استبعدت نحو 12 من الإبل من المشاركة في مسابقة المزايين لهذا العام؛ لأن أصحابها استخدموا حقن البوتوكس لجعلها تبدو أكثر جمالاً.

وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت قبل انطلاق المهرجان عن تشكيل لجنة لضبط الإبل المحسّنة والوسائل التي يستخدمها بعض ملاك الإبل لتزيين إبلهم وتحسين جمالها، وتعهدت بمعاقبة المتورطين بالاستبعاد من المهرجان بالإضافة إلى غرامات مالية.

وانطلقت فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثانية، في الأول من يناير الجاري في الصياهد الجنوبية للدهناء، حيث يضم مسابقة مزايين الإبل، ومنظومة من الأنشطة التراثية، ومسابقات تبلغ مجموع جوائزها نحو 213 مليون ريال.

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