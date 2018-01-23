23 يناير 2018 مـ / موافق 6 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“المرور” يسأل عن التقاطعات والطرق الأكثر ازدحامًا وتشهد مخالفات سير مستمرة

بتاريخ أنحاء الوطن ،شبكات اجتماعية | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أطلقت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها في “تويتر”، سؤالاً لمتابعيها حول التقاطعات والطرق الأكثر ازدحاماً، والتي تشهد مخالفات سير مستمرة؟، طالبة من الجميع بالمشاركة وتزويدها بأماكن تلك التقاطعات.

وتفاعل كثير من المغردين مع سؤال الإدارة العامة للمرور، وقاموا بذكر التقاطعات والطرق التي تعاني من الازدحام وتشهد استهتاراً من بعض قائدي المركبات في عدم الالتزام بقواعد المرور، فيما طالب آخرون بضرورة التواجد الميداني لرجل المرور؛ لضبط الطرقات المزدحمة خاصة في العاصمة الرياض.

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