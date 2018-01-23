أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“المرور” يسأل عن التقاطعات والطرق الأكثر ازدحامًا وتشهد مخالفات سير مستمرة
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
النيابة العامة: على رجل الضبط الجنائي إبراز إ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أكّدت النيابة العامة أنه يجب على رجل الضبط الجنائي أن يبرز ما يثبت
-
فيديو | محمد بن زايد يودّع عاملاً قضى أكثر من...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ ودّع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى
-
ندوة “بي أيه إي سيستمز” السعودية للتطوير والت...بتاريخ
(أنحاء) – الرياض : ــ تسعى المملكة العربية السعودية من خلال برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030 إلى
-
فيديو | مقيم مصري يحبط محاولة سرقة مطعم بالدم...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- وثقت كاميرا مراقبة بأحد المطاعم في مدينة الدمام، محاولة 3 أشخاص سرقة المطعم قبل