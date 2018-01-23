23 يناير 2018 مـ / موافق 6 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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النيابة العامة: على رجل الضبط الجنائي إبراز إثبات شخصيته وصفته عند مباشرة ‏اختصاصه

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكّدت النيابة العامة أنه يجب على رجل الضبط الجنائي أن يبرز ما يثبت شخصيته وصفته عند مباشرة اختصاصه في ضبط واقعة ما.

وأضافت النيابة أنه وفقاً للمادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، فإن رجل الضبط الجنائي، إن كان عسكرياً مرتدياً لزيه العسكري، فيُكتفى بذلك لإثبات شخصيته.

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