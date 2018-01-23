23 يناير 2018 مـ / موافق 6 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الهيئة الملكية توقع 13 عقدا لمدنها الـ 4.. تجاوزت قيمتها 600 مليون ريال

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – ناصر الحسن –

أبرمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع صباح اليوم في مقرها بالعاصمة الرياض ثلاثة عشر عقدا استثماريا في كل من الجبيل وينبع ورأس الخير الصناعية ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بقيمة اجمالية بلغت 638.818.030 ستمائة وثمانية وثلاثين مليونا وثمانمائة وثمانية عشر ألفا وثلاثين ريالا وتستهدف إنشاء بنى تحتية وتطوير مرافق عدة في مجالات الطرق والإسكان والتعليم والكهرباء والاتصالات.

وأكد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المكلف الدكتور مصلح بن حامد العتيبي الذي وقع العقود عن الهيئة الملكية مع عدد من رؤساء وممثلي الشركات التي فازت بالمنافسة على تنفيذ هذه المشاريع أن مدن الهيئة الملكية تحظى بدعم لا محدود منذ بداياتها من لدن القيادة الرشيدة ما مكنها من تنفيذ بنى تحتية عالية المستوى حققت لها ميزات تنافسية جعلت منها فرصا استثمارية لإقامة المجمعات الصناعية العملاقة لافتا إلى أن القطاع الخاص يعد شريكا أساسيا في النهضة الصناعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية بشكل عام ومدن الهيئة الملكية على وجه الخصوص.

يشار إلى أن الهيئة الملكية قد وقعت في وقت سابق 30 اتفاقية لتخصيص مواقع لمشاريع صناعية وتجارية في كل من الجبيل وينبع ورأس الخير الصناعية وتجاوز الحجم الإجمالي لهذه الاستثمارات 18 مليار ريال كما أبرمت 10 عقود لإنشاء وتطوير بنى تحتية لذات المدن تتمثل في تشييد وحدات سكنية ومرافق تعليمية ومحطات للمياه وطرق وشبكات للكهرباء والاتصالات وصيانة للطرق وتقديم خدمات تصميمية لمجمع صناعات السفن وبلغت قيمتها الإجمالية أكثر من مليار ريال.

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