23 يناير 2018 مـ / موافق 6 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جرّاح فرنسي: 80 % من جراحات التجميل فاشلة

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(أنحاء) – وكالات :-

في تصريح أحبط الباحثين عن الجمال، أكد جراح التجميل الفرنسي فلاديمير ميتز أن 80% من جراحات التجميل غير ناجحة، بل وتضر بالصحة، ونصح بضرورة عقد جلسات مع الجراح للاستفسار عن كل شيء قبل الإقبال على مثل هذه الجراحة.

وقال ميتز في كتابه الجديد «النجوم التي تبهر الشباب بشكلها الجميل»: إن موقع البحث الإلكترونى «قوقل» يقدم أكثر من 309 آلاف إجابة لكل من يريد أن يعرف شيئا عن جراحات التجميل، مشيراً إلى أن نجم البوب الراحل مايكل جاكسون، أجرى أكثر من 13 عملية تجميل للأنف فقط، غير العمليات الأخرى على الوجه إلى أن وصل إلى هذا الشكل.

إضافة إلى غيره الكثيرين ممن خضعوا لعمليات تكبير الشفاه أو نفخ الحواجب والذقن، وكلها كانت فاشلة أكثر من نجاحها.

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