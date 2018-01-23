23 يناير 2018 مـ / موافق 6 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سلوفينيا تعلن استعدادها للاعتراف بفلسطين

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

أعلن وزير خارجية سلوفينيا كارل اريافيك يوم الاثنين، أن حكومة بلاده تأمل أن يصوت مجلس النواب السلوفيني على قرار للاعتراف بدولة فلسطين، لتصبح سلوفينيا بذلك ثاني دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تقدم على هذه الخطوة.

وقال اريافيك لقناة “بوب” التلفزيونية الخاصة إن “الجميع (دول الاتحاد الأوروبي) يؤيدون هذه الخطوة السلوفينية التي ستتم في حال أعطى البرلمان الضوء الأخضر لاقتراح الاعتراف بدولة فلسطين”.

وجاء حديث الوزير من بروكسل، حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزراء الخارجية الأوروبيين وحضهم على الاعتراف بدولة فلسطينية، كما عقد اريافيك وعباس اجتماعا ثنائيا.

ومن بين الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الاوروبي، كانت السويد الدولة الأولى التي اعترفت رسميا بدولة فلسطينية عام 2014، وكانت ثماني دول أخرى هي جمهورية تشيكيا وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا ورومانيا ومالطا وقبرص أخذت أيضا هذه الخطوة قبل دخولها الاتحاد الأوروبي.

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