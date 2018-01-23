شاهد.. الأمن اليمني يضبط مخدرات وأسلحة بطريقها للحوثيين

(أنحاء) – متابعات :-
ضبطت الأجهزة الأمنية اليمنية في محافظة مأرب، الاثنين، كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء.
وصرح مدير العلاقات العامة بشرطة أمن محافظة مأرب، العقيد لطف الدحومه، أن قوات الأمن الخاصة ضبطت 86 كيلو من الحشيش والمخدرات كانت على متن سيارة صالون في نقطة نجد على خط مأرب البيضاء حيث كانت متجهة إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.
وأوضح، أن الأمن في مأرب ضبط أيضا، الجمعة، كمية كبيرة من الذخائر وأكثر من 200 قطعة آلي (كلاشنكوف) كانت في طريقها لميلشيات الانقلاب، حسب “العربية”.ِ