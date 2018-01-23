فيديو | أحلام ترد على ما أُثير حول منع إذاعة أغانيها في السعودية

(أنحاء) – متابعات :-
ردّت المطربة الإمارتية أحلام على إشاعة منع أغانيها من الإذاعة في السعودية، متوعدة مَن نشر الإشاعة عبر تغريدة بالملاحقة القانونية.
وأوضحت أحلام خلال مداخلة على فقرة “تفاعلكم” على قناة “العربية” أن الإشاعة غير صحيحة، فهي بنت السعودية، ولا يستطيع أحد أن يمنعها منها، وأنها لو ارتكبت خطأ ما، تريد أن تبلَّغ بذلك، منتقدة من يغرد بأخبار غير صحيحة.
وأكدت المطربة الإماراتية أنها تملك أكبر قاعدة جماهيرية في السعودية، مقارنةً بالمطربين العرب، على حد قولها، متسائلة لماذا يقال إنها تُمنع من السعودية، والمملكة لها قدر كبير عندها؟، ومن هنا جاءت التغريدة للتحدث عن منعها في السعودية، حيث إنها مقصودة.
وأضافت أنها لم يحدث لها أي مشاكل في السعودية، ولم ترَ إلا العدل فيها، معبرةً عن غضبها الشديد من تلك التغريدات، من مغرد يُحسب على الإعلام السعودي، حتى بعد أن اعتذر وصحّح ما كتب ونفى صحة الخبر.