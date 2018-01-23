فيديو | محمد بن زايد يودّع عاملاً قضى أكثر من 40 عاماً في ديوان ولي عهد أبوظبي

محمد بن زايد يودع بمزيد من الشكر والتقدير العامل محي الدين بعد ان قضى أكثر من أربعين عاما في ديوان ولي عهد ابوظبي .. كان مثالا للعامل المخلص والمجتهد في أداء عمله pic.twitter.com/Cpo34CcnlD

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) January 22, 2018