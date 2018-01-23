فيديو | محمد بن زايد يودّع عاملاً قضى أكثر من 40 عاماً في ديوان ولي عهد أبوظبي

(أنحاء) – متابعات : ــ
ودّع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عاملاً قضى أكثر من أربعين عاماً في ديوان ولي عهد أبوظبي، واصفا إياه بأنه كان مثالا للمخلصين بأدائه في العمل.
ونشر على حسابه الرسمي عبر “تويتر”، اليوم الاثنين، مقطعاً مصوراً لتكريم العامل معلقا بقوله: “محمد بن زايد يودع بمزيد من الشكر والتقدير العامل محي الدين بعد ان قضى أكثر من أربعين عاما في ديوان ولي عهد ابوظبي .. كان مثالا للعامل المخلص والمجتهد في أداء عمله”.
محمد بن زايد يودع بمزيد من الشكر والتقدير العامل محي الدين بعد ان قضى أكثر من أربعين عاما في ديوان ولي عهد ابوظبي .. كان مثالا للعامل المخلص والمجتهد في أداء عمله pic.twitter.com/Cpo34CcnlD
— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) January 22, 2018