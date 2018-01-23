23 يناير 2018 مـ / موافق 6 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | محمد بن زايد يودّع عاملاً قضى أكثر من 40 عاماً في ديوان ولي عهد أبوظبي
﻿

فيديو | محمد بن زايد يودّع عاملاً قضى أكثر من 40 عاماً في ديوان ولي عهد أبوظبي

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

ودّع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عاملاً قضى أكثر من أربعين عاماً في ديوان ولي عهد أبوظبي، واصفا إياه بأنه كان مثالا للمخلصين بأدائه في العمل.

ونشر على حسابه الرسمي عبر “تويتر”، اليوم الاثنين، مقطعاً مصوراً لتكريم العامل معلقا بقوله: “محمد بن زايد يودع بمزيد من الشكر والتقدير العامل محي الدين بعد ان قضى أكثر من أربعين عاما في ديوان ولي عهد ابوظبي .. كان مثالا للعامل المخلص والمجتهد في أداء عمله”.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق