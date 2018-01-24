24 يناير 2018 مـ / موافق 7 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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البقمي والزهراني .. ضيفا رواق السرد بأدبي جدة

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

(أنحاء) – جدة : ــ

ينظم منتدى “رواق السرد” بنادي جدة الأدبي، مساء الأربعاء الـ 7 من جمادى الأولى 1439هـ أمسية قصصية، يحييها كل من القاصة ابتسام البقمي، والقاص بخيت طالع الزهراني.

والقاصان سيتحدثان عن بعض الجوانب التي رافقت تجربتهما في الكتابة السردية، ويقرأن بعضا من نصوصهما القصصية، سواء التي وردت في مجموعاتهم القصصية أو خارجها.

معلوم أن القاصة ابتسام البقمي سبق وأن أصدرت مجموعتان قصصيتان، هما : (اضطراب .. لا تزال الإشارة حمراء) إضافة لكتاب (حصاد العقل)، وعملت في الصحافة ككاتبة مقالة، وهي عضوة في جماعة فرقد الإبداعية.

أما القاص بخيت طالع الزهراني فصدر له عن نادي الباحة الأدبي مجموعتان قصصيتان، هما : (حفلة الجن – الجسد الغامض)، إضافة لخمسة كتب خاصة بالمقالة وأدب الرحلات، وعمل صحفيا وكاتبا في عدد من الصحف السعودية أخرها سكرتير تحرير صحيفة البلاد، قبل أن ينتقل مؤخرا لصحيفة إشراق لايف الاليكترونية.

تدير الأمسية وتحاورهما الأستاذة سعاد السلمي، كما سيوقع ويقدم القاص “الزهراني” على نسخ من مجموعتيه القصصيتين في نهاية الأمسية.

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