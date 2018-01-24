24 يناير 2018 مـ / موافق 7 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الجبير” في “دافوس”: ولي العهد يريد أن تكون السعودية دولة قوية داخلياً ودولياً

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال وزير الخارجية، عادل الجبير، اليوم الأربعاء، خلال جلسة في منتدى دافوس الاقتصادي تحمل عنوان “البحث عن توازن جديد في الشرق الأوسط”، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يهدف أن تكون المملكة دولة مبتكرة وقوية داخليا وخارجيا.

وأضاف: “ولي العهد يهدف أن تأخذ المملكة مكانها الحقيقي بين مصاف الدول، مبينا أنه لتحقيق ذلك يجب أن يكزن هناك تغيير شامل”.

وأشار الجبير إلى أن مشروع نيوم يمثل مدينة مستقبلية مبنية على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، مشيرا إلى أنها ستكون منطقة جذب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

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