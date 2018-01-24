24 يناير 2018 مـ / موافق 7 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الحوثيون يفشلون في إطلاق صاروخ باليستي.. وسقط على منزل يمني قرب صنعاء

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

فشلت الميليشيات الحوثية، اليوم الأربعاء، في إطلاق صاروخا باليستي من قاعدة الديلمي (15 كلم شمال مدينة صنعاء)؛ وسقط على منزل أحد المواطنين اليمنيين في صنعاء.

وسقط الصاروخ دون أن ينفجر على منزل أحد المواطنين في منطقة سكنية قريبة من مطار صنعاء الدولي المجاور للقاعدة، والذي أكدت مصادر يمنية أن الحوثيين حضروا لمنزله وفاوضوه على مبالغ مالية يدفعها لهم مقابل رفع جسم الصاروخ.

وكانت الميليشيات تستهدف بإطلاق الصاروخ مدينة مأرب شرقي اليمن والتي سبق وأن اعترضت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف في أجوائها صاروخاً باليستياً كان يستهدف المدينة الشهر الماضي.

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