24 يناير 2018 مـ / موافق 7 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“المرور” يقرر تخفيض السرعة على جسر الخليج بالرياض.. ويوضح السبب

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أمس الثلاثاء، قرار تخفيض سرعة الطريق على جسر الخليج بمدينة الرياض إلى 50 كلم، وعزت ذلك لوجود أعمال صيانة وترميم للجسر، وذلك لمدة ثمانية أشهر.

وأوضحت الإدارة في بيان لها أنه نظرا لوجود أعمال صيانة مجدولة تتعلق بترميم جسر الخليج في الاتجاه الشرقي والغربي والتي تستغرق قرابة ثمانية أشهر، نهيب بكافة قائدي المركبات الالتزام بالسرعة المقترحة لحاجة العمل والمحددة بـ50 كلم.

وأضاف البيان أن إدارة مرور الرياض لا ترغب في إغلاق الطريق أمام حركة سير المركبات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، الأمر الذي يتطلب تخفيض سرعة الطريق.

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