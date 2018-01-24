تفاصيل مثيرة حول سرقة استراحة جنوب الرياض.. 3 شبان برفقة فتاة في خلوة غير شرعية

(أنحاء) – متابعات :-
أعلنت شرطة الرياض القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول الذي أظهر شخصا يقوم بسرقة استراحة جنوب الرياض في حالة غير طبيعية، كاشفة أنه كان برفقته شخصان آخران وفتاة بخلوة غير شرعية.
وأوضحت الشرطة في بيان لها أنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول الذي تم رصده بكاميرات المراقبة، يظهر من خلاله أحدهم يعتلي سوراً لاستراحة جنوب الرياض في وقت متأخر بعد منتصف الليل، وهو يقوم بالسرقة منها، والفرار لجهة غير معلومة مستقلاً مركبة نوع نيسان.
وأضافت أن إدارة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من تحديد الاشتباه بأحدهم يشاركه بالجرم آخر، وبتكثيف الجهود أسفرت بالقبض عليهما تباعاً في كمائن محكمة، ومعهما ثالث برفقة امرأة لا تمت له بصلة شرعية في خلوة محرمة هم (ثلاثة مواطنين / ومواطنة) جلهم في العقد الثالث من العمر.
وأكدت الشرطة أنه تمت استعادة المسروقات وحجز المركبة المستخدمة، وجرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.