24 يناير 2018 مـ / موافق 7 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»صحة جازان تحقق في وفاة فتاة عشرينية بعد ولادة قيصرية بمستشفى الملك فهد
﻿

صحة جازان تحقق في وفاة فتاة عشرينية بعد ولادة قيصرية بمستشفى الملك فهد

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تحقق صحة جازان في ملابسات وفاة فتاة عشرينية بمستشفى الملك فهد نتيجة تعرضها لحالة خثرة رئوية مفاجئة أثناء تنويمها بعد عملية الولادة القيصرية.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة جازان نبيل غاوي أن صحة جازان فتحت تحقيقًا في وفاة الفتاة العشرينية بعد عملية الولادة القيصرية بمستشفى الملك فهد المركزي، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة عاجلة من خارج المستشفى للوقوف على الإجراءات المتخذة مع الحالة ودراسة الملف الطبي للمريضة.

وأضاف غاوي أنه تم إجراء العملية القيصرية بنجاح وأثناء تنويم المريضة ما بعد الولادة تعرضت لحالة خثرة رئوية مفاجئة تسببت في وفاتها.

وأكد أن الصحة قدمت العزاء لذوي الفقيدة موضحًا أن اللجنة المكونة من استشاري نساء وولادة واستشاري عناية مركزة ولجنة فنية قانونية بدأت أعمالها يوم أول أمس الاثنين واختتمتها الثلاثاء بتوصية بإحالة الموضوع إلى الهيئة الطبية الشرعية لاستكمال الإجراءات واتخاذ ما يلزم حيالها، حسب “سبق”.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق