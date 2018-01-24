24 يناير 2018 مـ / موافق 7 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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طائرات بدون طيار تقود مقاتلات التحالف لتدمير ثكنات ومركبات حوثية وقتل 15 عنصراً

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

لقي ما لا يقل عن خمسة عشر حوثياً مصرعهم في قصف جوي نفذته المقاتلات الحربية التابعة لقوات التحالف الداعم للحكومة اليمنية الشرعية.

وكانت قوات التحالف قد رصدت بطائرات دون طيار تجمعات للحوثيين في مناطق وعرة قبالة الحدود المنطقة الحدودية المتاخمة لمنطقة نجران كانت تستعد لتنفيذ هجمات.

وبعد تحديد مواقع الحوثيين باشرت مقاتلات التحالف استهداف التجمعات المعادية، ما أسفر عن مقتل عدد من العناصر الحوثية وتدمير ثكنات ومركبات عسكرية.

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