أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»طائرات بدون طيار تقود مقاتلات التحالف لتدمير ثكنات ومركبات حوثية وقتل 15 عنصراً
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