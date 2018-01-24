24 يناير 2018 مـ / موافق 7 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | بطارية آيفون تنفجر في وجه صيني أثناء فحصه لها بأحد المتاجر

بتاريخ التكنولوجيا ،حوادث ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

تفاجأ مواطن صيني أثناء شرائه بطارية لهاتفه الجوال من نوع “آيفون” من أحد المتاجر المتخصصة في بيع مستلزمات المحمول بانفجارها.

وأظهرت كاميرات مراقبة مثبتة بأحد المتاجر المحمول، مواطنا صينيا يقوم بفحص بطارية بالضغط عليها بأسنانه للتأكد من جودتها.

وأبان المقطع الذي نشرته مصادر صحفية عالمية، البطارية تشتعل فجاءة، ومن ثم انفجرت سريعا، ليرمي بها بعيدا خوفا من إمساك نيران البطارية به.

يشار إلى أن الهواتف الذكية ومنها “آيفون” تستخدم بطاريات الليثيوم المعرّضة لارتفاع درجة حرارتها، التي تحتفظ بالزائد منها لتحررَها فيما بعد.

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