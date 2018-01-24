فيديو | مصري يعتزم ترشيح نفسه للرئاسة يعلن نيته نقل الكعبة إلى مصر

(أنحاء) – متابعات :-
أعلن مواطن مصري يعتزم تقديم أوراق عن اقتراحه بنقل الكعبة المشرفة من المملكة إلى مصر، وذلك خلال لقاء تلفزيوني معه أثناء تقديم أوراق ترشحه إلى الهيئة العليا للانتخابات بوسط القاهرة، ما أثار موجة من السخرية في الشارع المصري.
وأكّد المرشح الرئاسي المحتمل، عصام عبد المحسن سيد أحمد، نيته استكمال أوراق الترشح قائلًا: “سأكلم والدتي وإخوتي أولًا.. وإذا وافقوا سأكمل بإذن الله”، مشيرًا إلى برنامجه الانتخابي الذي تضمّن خفض الأسعار ونقل الكعبة المشرفة إلى مسقط رأسه بمحافظة المنوفية.
فيما أوضح شقيقه، نظمي سيد أحمد، أنه مصاب بمرض نفسي، حيث يعاني من جنون العظمة، مؤكدًا أنه غير حاصل أصلًا على مؤهل عالٍ، ما قد يؤدي إلى رفض ملف ترشحه من الأساس.