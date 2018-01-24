24 يناير 2018 مـ / موافق 7 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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قهوة(مخا)اليمن=قهوة (موكاMoka) العالمية!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

في الرياض، كنتُ قد لمحتُ قبل 45عاماً لوحةً تحملُ اسم مقهى باسم ‘موكا Moka’ على ركنِِ بمقربة من فندق اليمامة على شارع الوزارات، شارع المطار-البلد.

(و لعل مقهى’موكا’ هذا كان المقهى الأول و الوحيد من نوعه في العاصمة؛ و علمتُ أن سعر كوبه كان غالِياً.. ربما وقتها بمقدار 4ريالات.. مقارنة بريالين عن كوب من حجمه في المقاهي و الفنادق المجايلة.)

و ما لا يعرفه كثيرٌ من اهل و ساكني الرياض و زائريها أنّ معنى (موكا) كان اصلُه (مُخا)، أي إشارة إلى ميناء ‘المُخا’ اليمني الشهير.. او الذي (كان) شهيراً في أيام زراعة و تصدير البن قبل أن تنافسه مزروعات أخرى، كالقات (!) مثلاً.

بل، و لقد صُعقتّ حين اكتشفت ان حتى قليلاُ  من اليمنيين، و خاصة من الأجيال المتأخرة، من يعرف ايّ علاقة بين قهوة ‘موكا’ ذائعة الصيت حول العالم بأنها من نفس اسم  ميناء/ مدينة ‘المخا’ اليمنية.

و ميناء (المٌخا) يقعُ على ساحل البحر الأحمر، على بّعد حوالي 200كم إلى الجنوب من ميناء الحُدَيدة الذي صار ميناء اليمن الأشهر منذ عشرات السنين.

و مع أن ميناء مدينة المخا كانت له شهرة تاريخية تليدة منذ مئات السنين او حتى آلافها، إلاّ أنّ شهرة ميناء الحُديدة طغت عليه فحلّت محله كالميناء الرئيس في شمال اليمن.

بل -و من طول اندثار كلمة و سمعة ‘المخا’، فقد تجد حالياً قهوة في المقاهي ذات السمعة و الصيت في جدة و المملكة. باسم ‘آرابيكا’.. هكذا، لا حتى ‘عرابيكا’.

وكان اسم ‘المخا’ قد انتشر أساساً بسبب تصدير البن اليمني منه- و هو البن الذي كان مشهوراً في جّل العالم القديم. و لو أن مصدراً موطناً أساساً كان في افريقيا، و بالذات في الحبشة.. (ففي اللغة الأمهرية تكون كلمة ‘بون’ او ‘بونه’ توأماً للفظة البن عندنا في العربية)؛ و حيث تقع مزارعه في عدة مناطق في إمبراطورية الحبشة القديمة.. و بالأخص في  منطقة (كافا).

و أتصور أن الأوربيين اخذوا منها كلمة (كافيه) و ‘كوفي’؛ اما عند الأتراك إبّأن السلطنة العثمانية و ما بعدها فجاءت لفظة (كهوِي)؛ بل و حتى لفظة ‘الفطور’ عندهم صارت ‘كهوالتي’!

و لما ذاع اسم و (ماركة) ‘موكا’، ظهر ممدوداً بالواو بدلاً من فقط ضم الميم كما في ميم (المّخا). و لا نلوم مخترعيها و مروجيها الأوربيين في (موكا)..و ذلك لمحدودية نطق لسانهم و مخارج حروفهم في انتاج حرف (الخاء)!

و كان استعمال كلمة و مشروب قهوة ‘موكا’ قد بدأ رسمياً في ايطاليا و ذلك بٌعيدَ استعمار ايطاليا الحبشة و أجزاء من القرن الأفريقي في الثلاثينات من القرن العشرين، و مع السيطرة على منطقة تجارة باب المندب بما فيها ساحل اليمن و موانئها مثل المخا.

بل، تشير موسوعة ويكيبيديا إلى أن الايطالي ألفونسو بياليتي  سجّل لفظة Moka في براءة اختراع في 1933م، (و كان في ذلك إشهاراً لاسم تلك القهوة و ثثبيتاً لاسم ميناء و مدينة المخا اليمنية العريقة Mocha/Mokha.)

و لعل تلك ‘البراءة’ شملت ايضاً طريقة تحضير هذه القهوة، بما يشمل: تمرير الماء الساخن المضغوط بالبخار.. عبر مسحوق القهوة. (و صار لهذا التحضير جهازٌ كهربائيٌ يحمل نفس الاسم، Moka.)

فكانت شهرةّ قهوة موكا/مخا كشهرة قهوة برازيل زماننا؛ و كذلك قهوة هَرَر الحبشة؛ و قهوات ممباسا و دار السلام في كينيا….

و مع موكا/مخا، صارت ايضاً قهوة (جافا Java) اسماً متداولاً و لفظة و (ماركة) عالمية؛ و لو أن قليلاً من كان يعرف أن (جافا) تشير إلى جزيرة (جاوا)/جاوة، أشهر جزر أندونيسيا السبعتعشر الفا و هي التي راجت سمعتها بعدما كانت تحت استعمار هولندا الذي دام لحوالي 400 سنة؛ و استنزف خلالها الكثير من خيرات البلاد و مواردها الطبيعية.. و منها القهوة.

و قام تجار هولندا فاستغلوا نتائج استكشافاتهم الجغرافية و براعتهم الملاحية و صِلاتهم التجارية و شبكاتهم التسويقية.. فنشروا تلك القهوة (و معها قهوة مٌخا/موكا)؛ فانتشر الاسم في أنحاء أوربا حيث كانت هولندا مركزاً لتموينها في شبكة لوجستية بما فيها نهر الراين و عن طريق مينائها الضخم روتردام الى عموم اصقاع أوربا.. و العالم.

د. إبراهيم عباس نتو

عميد سابق بجامعة البترول

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