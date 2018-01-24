24 يناير 2018 مـ / موافق 7 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مشتبه به يرفض التوقف في نقطة أمنية ويهرب.. يدهس رجل أمن و”شرطة البدع” تقبض عليه في وقت قياسي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أطاحت شرطة محافظة البدع، أمس (الثلاثاء)، بشخص قام بدهس رجل أمن في نقطة أمنية بالمحافظة، ما أدّى إلى إصابته بإصابات متوسطة.

وأكّد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، خالد الغبان، القبض على الجاني الهارب من قبل قوة من شرطة المحافظة، في زمن قياسي، وحجز المركبة المستخدمة، حيث لا يزال التحقيق معه جاريًا، فيما تم تنويم رجل الأمن المصاب بمستشفى المحافظة.

وكان الجاني قد رفض التوقف بعد اشتباه رجال النقطة الأمنية به، حيث انطلق بسيارته الجيب داهسًا أحد رجال الأمن المتواجدين بالنقطة، ثم لاذ بالفرار بعد إصابته رجل الأمن.

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