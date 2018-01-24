أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»مشتبه به يرفض التوقف في نقطة أمنية ويهرب.. يدهس رجل أمن و”شرطة البدع” تقبض عليه في وقت قياسي
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