أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»ولي العهد يهنئ فريقاً طبياً نجح في إجراء عملية توسعة شريان لجنين داخل رحم أمه بالرياض
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
“المرور” يحرر مخالفة ضد مُسنة قادت السيارة بأ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلنت الإدارة العامة للمرور أنها قامت بتطبيق النظام بحق المرأة المُسنة التي ظهرت في
-
“الجبير” في “دافوس”: ولي العهد يريد أن تكون ا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- قال وزير الخارجية، عادل الجبير، اليوم الأربعاء، خلال جلسة في منتدى دافوس الاقتصادي تحمل
-
“الجوازات” توضح خطورة إفشاء كلمة المرور الخاص...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- حذّرت المديرية العامة للجوازات المستفيدين من موقع “أبشر” من إفشاء كلمة المرور الخاصة بحساباتهم،
-
صحة جازان تحقق في وفاة فتاة عشرينية بعد ولادة...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تحقق صحة جازان في ملابسات وفاة فتاة عشرينية بمستشفى الملك فهد نتيجة تعرضها لحالة