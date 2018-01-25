25 يناير 2018 مـ / موافق 8 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الجمارك” توضح حقيقة مقطع “خمور المنطقة الحرة” بمطار الملك فهد | فيديو

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أظهر مقطع فيديو، تداولته حسابات مشبوهة عبر “تويتر”، كمية كبيرة من الخمور قالوا إنها خاصة بالسوق الحرة في مطار الملك فهد بالدمام، وهو ما فنّده بيان رسمي لجمرك جسر الملك فهد، مؤكدا أنها ضمن ضبطية تم كشفها ومصادرتها.

حيث أعلن جمرك جسر الملك فهد، أمس الأربعاء، عن إحباط محاولة تهريب كمية من الخمور بلغت 8200 زجاجة خمر وعلب بيرة بالكحول، كانت مخبّأة بإحدى الشاحنات القادمة للمملكة.

وأوضح مدير عام الجمرك، فهد سليمان البليهد، أنه أثناء تفتيش إحدى الشاحنات القادمة للجمرك تم العثور على تلك الكمية مُخبّأة بطريقة فنيّة في أجزاء متفرقة في الشاحنة.

وأضاف أن الممنوعات التي تم ضبطها شملت خمورا وعلب بيرة بالكحول متنوعة الأصناف والأنواع والسعات، مشيرا إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المهرب والممنوعات التي تم ضبطها.

يشار إلى أن شركة مطارات الدمام “داكو” كانت قد افتتحت اليوم الأربعاء السوق الحرة الجديدة بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث تتولى مهمة تشغيلها إحدى الشركات العالمية.

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