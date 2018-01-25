أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»الفالح: لدينا بالمملكة حوالي 260 مليار برميل من النفط.. وأرامكو لديها حقوق انتاج معظمه
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
مشروع جديد لنقل المعلمات برسوم شهرية 500 ريال...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أوضحت شركة تطوير لخدمات النقل التعلیمي أن الرسوم المقررة شهرياً على المعلمات اللاتي سيتم
-
مجلس الشورى يناقش تعديلات نظام الجنسية خلال أ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- يناقش مجلس الشورى الثلاثاء بعد القادم تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترحين بإجراء تعديلات
-
فيديو | ولي العهد يزور مقر محطة لتحلية المياه...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- زار الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد وزير الدفاع أمس الأربعاء مقر محطة تحلية
-
مصادر: الحرس الملكي يصدر قراراً يسمح للعسكريي...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشفت مصادر مطلعة، أن رئاسة الحرس الملكي أصدرت قراراً، يقضي بالسماح للأفراد المفصولين من