25 يناير 2018 مـ / موافق 8 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الفالح: لدينا بالمملكة حوالي 260 مليار برميل من النفط.. وأرامكو لديها حقوق انتاج معظمه

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، إن التقديرات المتحفظة تتوقع وجود حوالي 260 مليار برميل من النفط في المملكة.

وأضاف الفالح خلال إحدى جلسات المنتدى العالمي الاقتصادي في دافوس أن أرامكو لديها الحق الحصري لإنتاج معظم هذا النفط.

وأشار الفالح إلى إن المملكة جاهزة لطرح أرامكو وتأمل أن يكون عام 2018 هو الوقت المناسب، ولكن علينا أن نتأكد من أن السوق جاهز، مشيرا إلى أن الطلب العالمي على النفط يشهد زيادة سريعة وسيصل إلى 120 مليون برميل يوميًّا خلال الـ25 عامًا المقبلة.

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