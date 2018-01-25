25 يناير 2018 مـ / موافق 8 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»المغربي أشرف بن شرقي يتسلم تأشيرة المملكة للانضمام إلى الهلال
﻿

المغربي أشرف بن شرقي يتسلم تأشيرة المملكة للانضمام إلى الهلال

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصدر نادي الهلال تأشيرة دخول المهاجم المغربي أشرف بن شرقي، إلى أراضي المملكة، للانضمام إلى صفوف الفريق بعد أن توصل لاتفاق رسمي مع فريق الوداد البيضاوي المغربي.

ومن المنتظر أن يصل بن شرقي إلى الرياض عقب ختام منافسات كأس إفريقيا للمحليين المقامة حاليًا في المغرب، وذلك لإجراء الكشف الطبي والإعلان عن مدة التعاقد التي ستكون لموسمين ونصف، حسب “الرياضي”.

وكان الهلال قد أعلن عن موافقة نادي الوداد على العرض المالي لضم بن شرقي، والذي اقترب من 5 ملايين دولار، في صفقة تعتبر بين أغلى الصفقات في تاريخ الدوري المغربي.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق