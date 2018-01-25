25 يناير 2018 مـ / موافق 8 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سلطات مطار القاهرة تعثر على أقراص مخدرة بحوزة “شيرين عبد الوهاب”

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

غادرت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، اليوم (الأربعاء)، مطار القاهرة الدولي متجهةً إلى باريس وبحيازتها 35 قرصًا مخدرًا لعقار “الزاناكس” المحظور حيازته، وذلك بعد سماح السلطات الأمنية للمطار لها بحمله.

وأظهر فحص سلطات أمن المطار لحقائب المطربة بعد تمريرها عبر جهاز كشف الحقائب وجود أقراص زاناكس المحظورة والمدرجة على جدول 2 داخل حقيبة السفر الخاصة بها.

وأكّدت وسائل إعلام مصرية أن شيرين قدّمت شهادة طبية رسمية من الطبيب، تفيد بالسماح لها بتناول الأقراص المذكورة كعلاج للاكتئاب، في حين تم منع المخرج خالد يوسف من السفر إلى باريس، في وقتٍ سابق، لحيازته نفس نوع الأقراص حتى تقديمه شهادة طبية بتعاطيها.

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