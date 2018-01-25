شاهد.. دماء المصلين تغطي محيط مسجد في بنغازي بعد يوم من حادث تفجير

(أنحاء) – متابعات :-
أظهرت صور من مسرح العملية الإرهابية التي استهدفت المصلين في مسجد بيعة الرضوان بمدينة بنغازي الليبية مدى وحشية منفذي الهجوم الذين استهدفوا المصلين وقت خروجهم من المسجد وفجّروا سيارتين مفخختين لإيقاع أكبر عدد من الضحايا والخسائر.
وغطّت دماء المصلين الأرض المحيطة بالمسجد، التي تحولت إلى مستنقع من الدماء التي نزفتها أجساد الشهداء الذين تجاوزوا 40 شهيداً والجرحى الذين فاق عددهم ضعف عدد الشهداء.
كما طالت أيدي الإرهاب مبنى المسجد والمباني القريبة منه والسيارات المتوقفة في محيطه، ولم تسلم كذلك متاجر متواضعة تخص بائعين متجولين كانوا في موقع التفجير الذي وقع عقب صلاة عشاء أول أمس (الثلاثاء)، وأصيب فيه أحد كبار القادة العسكريين العميد المهدي الفلاح، رئيس جهاز الأمن الخارجي في حكومة المشير خليفة حفتر.