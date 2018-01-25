25 يناير 2018 مـ / موافق 8 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | حريق هائل في مستودع نفطي إيراني.. مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين

بتاريخ حوادث ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

اندلع حريق هائل في مخزون نفطي بميناء بندر عباس جنوبي إيران، أمس (الأربعاء)، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين، نتيجة اندلاع النيران في مستودع تابع لشركة جيرانسانج يحتوي على مادة البيتومين النفطية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن رجال الإطفاء تمكنوا من احتواء الحريق، بحسب ما ذكره مسؤول في إدارة الإطفاء، كما سيتم إخماد الحريق بالكامل في غضون ساعتين.

وأظهر مقطع فيديو متداول حريقًا هائلًا بالميناء الإيراني، والذي نتج عن نشوب النيران في أحد صهاريج التخزين التي يجرى فيها تسخين مادة البيتومين، بحسب ما أكده عضو مجلس إدارة شركة الأسفلت في مقاطعة هورموزجان جنوبي إيران.

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