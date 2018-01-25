فيديو | حريق هائل في مستودع نفطي إيراني.. مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين

(أنحاء) – متابعات :-
اندلع حريق هائل في مخزون نفطي بميناء بندر عباس جنوبي إيران، أمس (الأربعاء)، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين، نتيجة اندلاع النيران في مستودع تابع لشركة جيرانسانج يحتوي على مادة البيتومين النفطية.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن رجال الإطفاء تمكنوا من احتواء الحريق، بحسب ما ذكره مسؤول في إدارة الإطفاء، كما سيتم إخماد الحريق بالكامل في غضون ساعتين.
وأظهر مقطع فيديو متداول حريقًا هائلًا بالميناء الإيراني، والذي نتج عن نشوب النيران في أحد صهاريج التخزين التي يجرى فيها تسخين مادة البيتومين، بحسب ما أكده عضو مجلس إدارة شركة الأسفلت في مقاطعة هورموزجان جنوبي إيران.
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فيديو | حريق في مخزون نفطي بمدينة #بندر_عباس أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين. #همسايه #ايران pic.twitter.com/ct30vsVW6v
— همسايه (@Hmsayh) January 24, 2018