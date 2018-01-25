25 يناير 2018 مـ / موافق 8 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | كاميرات المراقبة توثق لحظة تعرض أحد بنوك الأردن للسطو
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فيديو | كاميرات المراقبة توثق لحظة تعرض أحد بنوك الأردن للسطو

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