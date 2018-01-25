فيديو | ولي العهد يزور مقر محطة لتحلية المياه بجدة.. ويشكر العاملين لجهودهم في زيادة الإنتاج

فيديو | #ولي_العهد يشكر الشباب العاملين في محطات تحلية المياه بـ #المملكة لزيادة الانتاج إلى 5 مليون متر مكعب خلال العامين الماضيين دون زيادة في التكاليف. #الإخبارية pic.twitter.com/oTXBTrTiBo

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 24, 2018