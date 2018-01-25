فيديو | ولي العهد يزور مقر محطة لتحلية المياه بجدة.. ويشكر العاملين لجهودهم في زيادة الإنتاج

(أنحاء) – متابعات :-
زار الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد وزير الدفاع أمس الأربعاء مقر محطة تحلية جدة للمياه، وعبّر عن شكره وتقديره للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على ما حققه أبناء الوطن العاملون في محطات تحلية المياه بالمملكة من زيادة في الإنتاج من 3.5 مليون متر مكعب إلى 5 ملايين متر مكعب خلال العامين الماضيين دون زيادة في التكاليف على رفع كفاءة التشغيل.
واطلع ولي العهد خلال الزيارة على جهود المؤسسة في استخدام أبحاث ودراسات معهدها لرفع كفاءة محطاتها العاملة وزيادة إنتاجها في جميع المحطات في المملكة، التزاماً ببرامج رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وذلك من خلال توفير المياه المحلاة وتلبية الاحتياج بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز المحتوى المحلي لصناعة التحلية عبر 28 محطة موزعة على 17 موقعاً على الساحلين الشرقي والغربي من المملكة.
ورافق ولي العهد خلال الزيارة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أمريكا وعدد من المسؤولين.
فيديو | #ولي_العهد يشكر الشباب العاملين في محطات تحلية المياه بـ #المملكة لزيادة الانتاج إلى 5 مليون متر مكعب خلال العامين الماضيين دون زيادة في التكاليف. #الإخبارية pic.twitter.com/oTXBTrTiBo
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 24, 2018