25 يناير 2018 مـ / موافق 8 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مجلس الشورى يناقش تعديلات نظام الجنسية خلال أيام

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

يناقش مجلس الشورى الثلاثاء بعد القادم تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترحين بإجراء تعديلات على نظام الجنسية السعودية.

وكانت اللجنة الأمنية بالمجلس تداولت مقترح تعديل نظام الجنسية، وأعدت دراسة بتعديلات تتيح منح الجنسية لأبناء المواطنات المتزوجات بغير سعوديين، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.

وقالت عضو المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان، أحد مقدمي مشروع التعديلات في وقت سابق إن نظام الجنسية منذ صدوره قبل أكثر من 6 عقود، لم يشهد سوى تعديلات محدودة.

يذكر أن مقترح التعديلات على نظام الجنسية قدمه ثلاثة أعضاء حاليين وسابقين بالمجلس في أكتوبر من عام 2016، وهم لطيفة الشعلان، وعطا السبيتي، وهيا المنيع.

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