25 يناير 2018 مـ / موافق 8 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: الحرس الملكي يصدر قراراً يسمح للعسكريين المفصولين بالعودة للخدمة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت مصادر مطلعة، أن رئاسة الحرس الملكي أصدرت قراراً، يقضي بالسماح للأفراد المفصولين من الخدمة بتقديم طلبات لإعادتهم للخدمة العسكرية مرة أخرى.

وبحسب المصادر فإن القرار يشمل السماح بتقديم طلبات العودة للخدمة العسكرية للأفراد المفصولين بسبب الغياب، أو من أنهيت خدمتهم بناء على طلبهم، أو بسبب صدور حكم شرعي أو إداري أو قرار ملكي.

واشترطت اللجنة العليا التي شكلت لهذا الغرض، مرور عام على انتهاء خدمة مقدم الطلب، وأن يقدم الراغب في إعادته للخدمة العسكرية طلبه إلى مرجعه المباشر، وأن يتضمن طلبه تعهداً موقعاً بالالتزام بالأنظمة والقوانين المعتمدة، وفقاً لـ”عكاظ”.

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