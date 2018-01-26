26 يناير 2018 مـ / موافق 9 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الاتحاد العام للمنتجين للعرب يشارك بالمؤتمر اﻹعلامي اﻷول للترويج لبرامج مؤسسات العمل العربي المشترك

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-

تلبية لدعوة إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، شارك الاتحاد العام للمنتجين العرب بوفد برئاسة الدكتور إبراهيم أبوذكري وعضوية خالد المجرشي الامين العام المساعد بالاتحاد، في فعاليات “المؤتمر الإعلامي الأول للترويج لإنجازات وأنشطة وبرامج مؤسسات العمل العربي المشترك”، والذي نظمته جامعة الدول العربية برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على مدار ثلاثة أيام بالقاهرة .

بمشاركة سفراء ومندوبو الدول العربية الأعضاء لدى الجامعة العربية، والشخصيات الدبلوماسية والسياسية والإعلامية والثقافية من مختلف الدول العربية ورؤساء ومدراء مؤسسات العمل العربي المشترك، وأعضاء لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة بالإضافة إلى ممثلي مؤسسات القطاع الخاص وبعض مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام العربية المختلفة.

لتسليط الضوء على الدور الهام الذى يقوم به الاتحاد العام للمنتجين العرب كمنظمة مجتمع مدني فعالة ضمن المنظمات والاتحادات والهيئات العربية العاملة تحت مظلة الجامعة العربية ،و للتنسيق بين كافة المنظمات العربية لتفعيل دورها التنموي في خدمة المواطن العربي.

وكان للدكتور إبراهيم أبو ذكري مداخلات هامة فيما يختص بجهود الاتحاد العام للمنتجين العرب كعضو مراقب في اللجنة الدائمة للإعلام العربي والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب وعضو دائم في اللجان المتخصصة والخبراء

وكعضو مؤسس للجنة العليا لشؤون الانتاج الاعلامي العربي باتحاد اذاعات الدول العربية ودوره بإطلاق العديد من المناسبات والمبادرات الاعلامية، وإطلاق محتوي جديد إيجابي متفاعل مع المجتمع المدني.

وطالب أبوذكري الوزير محمد خير مدير ادارة المنظمات ونائب رئيس الملتقي ان تكون الدورة الثانية العام القادم تلم شمل كل الكيانات والاتحادات العربية التي تعمل في مجال العمل العربي المشترك علي ارض الواقع وتكون ممثلة لعدد من الكيانات الحقيقية بالدول العربية علي الأقل متواجدة في اثنتي عشر دولة بوثائق وتم التوافق عليها من المجالس المتخصصة بجامعة الدول العربية والتي تمثل المجتمع المدني بصدق  ولها إنجازات في مجالها وتخصصها علي ارض الواقع.

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