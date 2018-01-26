الدكتور عدنان والأستاذة وجدان المهنا يناقشان شخصية الصحفي الناجح من خلال كتاب “كيف تصبح صحفيا”

(أنحاء) – ناصر الحسن :-
أصدرت مكتبات “خوارزم العلمية” كتاب جديد للكاتب الصحفي وعضو هيئة التدريس بجامعة المؤسس الدكتور عدنان المهنا والأستاذة وجدان المهنا عضو هيئة التدريس بجامعة الأميرة نورة والذي حمل عنوان “كيف تصبح صحفياً” وهو دراسة ميدانية بالإعلام النفسي لشخصية الصحفي الناجح في “الإعلام التقليدي والحديث” المرئي والمسموع والمقروء .
وذلك من خلال إجراء اختبارات علمية مقننة اشتملت على أدوات سيكومترية وكلينيكية منها “اختبار تفهم الموضوع “لفحص ديناميات الشخصية، لتصل إلى نتائج علمية أظهرت تميز الصحفي الناجح بالقدرات اللغوية والكتابية والاستدلالية والجمالية والإستقلالية والإحساس بالمسئولية واللباقة والقدرة على المساهمة في التنمية والجرأة والصدق والاتزان وعدم الانحياز وعدم التعصب والبعد عن التشنج العاطفي وتوقد الذهن وعدم المزاجية ومؤاءمة الفكر والعلاقات الواسعة وسعة الاطلاع ..وسوى ذلك !
عينة الكتاب
رموز الإعلام والصحافة بالوطن والخليج والعالم العربي!
منهاجه
مختلف مجالات شخصية الصحفي بسبعة عشر مجالاً منها الصحافة القيادية ” رئيس تحرير “والصحافة السياسية والاقتصادية والمحلية والرياضية والفنية وصحافة التحقيقات والحوارات والصحافة الأدبية والنسائية وكتاب المقال.. وسواها.
الكتاب يقع في ٤١٦ صفحة
الإهداء للأستاذ الأديب الكبير حماد السالمي والتقديم لرئيس هيئة الصحفيين السعوديين ورئيس تحرير جريدة الجزيرة الرمز الأستاذ خالد المالك.