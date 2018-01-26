26 يناير 2018 مـ / موافق 9 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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انخفاض الحوادث المرورية في المملكة بنسبة 15.91 خلال الربع الأول من العام الحالي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

الرياض – واس :-

شهد الربع الأول من العام الحالي 1439هـ، انخفاضاً في عدد الحوادث المرورية في المملكة، مقارنة بالربع الأول من العام الهجري الماضي 1438هـ، وذلك بنسبة تغير بلغت 15.91 %، مقارنة إحصائيات الحوادث المرورية في الربع الأول من عام 1439هـ مع الربع الأول من العام الماضي 1438هـ صدرت عن الإدارة العامة للمرور.

وأوضحت الإحصائية أن مجموع الحوادث في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بلغ 107637 حادثاً مرورياً، في حين كان عدد الحوادث المرورية في الفترة ذاتها من العام الماضي 127998 حادثا مروريا في مناطق المملكة كافة، كما شهدت أعداد المصابين جراء الحوادث المرورية في الربع الأول لعام 1439هـ انخفاضاً بنسبة 8.51 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل عدد المصابين حتى شهر ربيع الأول من العام الحالي إلى 7776 مصاباً، فيما بلغ العدد في الربع الأول من العام الماضي 8499 مصاباً.

وكشفت الإحصائية أن عدد المتوفين من الحوادث المرورية في الربع الأول من العام الحالي سجل انخفاضاً بنسبة 14.11 % مقارنة بذات الفترة من العام 1438هـ، حيث بلغ عدد حالات الوفاة بسبب الحوادث المرورية في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي 1649 حالة وفاة، مقابل 1920 حالة وفاة في الفترة ذاتها من العام 1438هـ، وأبانت أنه فيما يتعلق بعدد الحوادث مناطقياً فقد سجلت 12 منطقة ومدينة انخفاضاً في نسبة عدد الحوادث المرورية في الربع الأول من العام الحالي 1439هـ مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 1438هـ، في حين ارتفعت نسبة الحوادث في 4 مدن في ذات الفترة.

وأظهرت إحصائيات الحوادث المرورية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور أعداد المصابين حسب المنطقة والمدينة، حيث سجلت 10 مناطق انخفاضاً في نسبة عدد المصابين بسبب الحوادث المرورية في الربع الأول من العام الحالي 1439هـ مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 1438هـ، في حين ارتفعت نسبة عدد المصابين بسبب الحوادث في 6 مدن في ذات الفترة.

وفيما يتعلق بأعداد المتوفين حسب المنطقة والمدينة أظهرت الإحصائية تسجيل 11 منطقة انخفاضاً في نسبة عدد المتوفين بسبب الحوادث المرورية في الربع الأول من العام الحالي 1439هـ مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 1438هـ، في حين ارتفعت نسبة عدد المتوفين بسبب الحوادث في 5 مدن في ذات الفترة.

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