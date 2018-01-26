26 يناير 2018 مـ / موافق 9 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»بعد “حادث الكدمي”.. مأساة جديدة راح ضحيتها 6 أشخاص من عائلة واحدة في صامطة
﻿

بعد “حادث الكدمي”.. مأساة جديدة راح ضحيتها 6 أشخاص من عائلة واحدة في صامطة

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات –

شهدت منطقة جازان فاجعة جديدة بعد مضي أسبوع على حادثة الكدمي لتلحق عائلة أخرى بحادث مروع مكونة من 11 شخصا بنفس المصير حيث لقيّ 6 منهم مصرعهم وإصابة 5 آخرين في حادث مروع بين شاحنة ومركبة من نوع برادو بطريق الصوارمة – السهي وذلك خلال التوجه لحضورهم إحدى المناسبات.

وأوضح المتحدث الرسمي بيشي الصرخي بالهلال الاحمر بجازان، بأن غرفة العمليات تلقت مساء يوم الخميس بلاغا عن حادث تصادم سيارة من نوع برادو تقل عائلة وشاحنة على مدخل الصوارمة الطريق الساحلي بالمضايا الذي يربط مركز الحكامية بمركز السهي وعلى الفور تم توجيه 4 فرق إسعافيه إلى موقع الحادث بإشراف القائد الميداني علي عبدالرحمن هتان.

وأشار إلى أنه عند وصول الفرق الإسعافية تبين وجود 11 حاله منها 6 حالات وفاة و5 حالات إصابتهم حرجه تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم عن طريق الفرق الإسعافية إلى مستشفى أحد المسارحة العام لتلقي العلاج.

وأكد شهود عيان أن الإهمال من قبل الشاحنة كان هو السبب الرئيسي في الحادثة والتي كانت تفتقر لوسائل السلامة بالسير ليلا وهو تسحب مقطورة أخرى.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق