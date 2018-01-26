بيع “عود” الموسيقار طارق عبدالحكيم بنصف مليون ريال في مهرجان “النغم الأصيل”

(أنحاء) – متابعات :-
أوضح سلطان طارق عبدالحكيم نجل الموسيقار الراحل طارق عبدالحكيم، عن تفاصيل صفقة بيع عود والده الراحل بمبلغ نصف مليون ريال.
وقال نجل الراحل في مداخلة على قناة “العربية” إن الفكرة جاءت من قبل الجمعية السعودية للمحافظة على التراث برئاسة الأميرة عادلة بنت عبدالله كتكريم لوالده، على أن يكون ريع البيع لترميم منزل الصيرفي التاريخي، كمتحف للفنون الأدائية في جدة القديمة.
وتمت عملية البيع في صفقة موسيقية هي الأعلى في تاريخ بيع الآلات الموسيقية، في مزاد علني أشرفت عليه الجمعية السعودية للمحافظة على التراث، وذلك على هامش مهرجان النغم الأصيل.
وأكد سلطان أن ذلك السعر لا يُعد عالياً، نظراً للقيمة التاريخية لهذا العود، فهو من أثمن الآلات الموسيقية، وأحد مقتنيات المتحف الخاص بوالده، الذي كثيراً ما ظهر وهو يعزف عليه، على شاشة التلفزيون.