26 يناير 2018 مـ / موافق 9 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“تعليم الرياض” يعفي قائدة مدرسة أهلية لضعف تطبيقها إجراءات الانضباط المدرسي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي، أمس (الخميس)، قائدة مدرسة أهلية، وذلك بسبب ضعف تطبيقها وتفعيلها إجراءات الانضباط المدرسي، كما تم توجيه تنبيه بذلك لمالكة المدارس.

وأوضحت إدارة تعليم المنطقة أن قرار الإعفاء جاء بناءً على ما رفعته لجنة الانضباط المدرسي، وذلك عملًا بالتعميم ٣٠٧٢٤ والتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٥هـ؛ وفق الصلاحيات الممنوحة لها.

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