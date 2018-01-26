26 يناير 2018 مـ / موافق 9 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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داوود الشريان: جميع المذيعات في القنوات والإذاعات أصبحن سعوديات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ذكر داوود الشريان رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون أن الهيئة نفذت قرار وزير الثقافة والإعلام بتوطين وظائف مذيعات اللغة العربية في الإذاعة والتلفزيون وفق المهلة المحددة.

وأضاف الشريان أن جميع المذيعات في القنوات والإذاعات أصبحن سعوديات، مشيرا إلى أن قناة “الإخبارية” في طريقها إلى توطين وظائف المذيعات خلال الأسابيع القادمة.

وكان وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد قد أصدر قرارا في أكتوبر الماضي، طلب فيه من هيئة الإذاعة والتلفزيون ضرورة توطين وظائف المذيعات في التلفزيون السعودي.

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