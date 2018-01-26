26 يناير 2018 مـ / موافق 9 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ضبط منزل معد لممارسة الرذيلة في الرياض.. يديره 5 نساء ورجلان

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أسفر التعاون والتنسيق المستمر بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض وشرطة المنطقة؛ عن ضبط منزل داخل أحد الأحياء بمدينة الرياض معد لممارسة الرذيلة، تديره رجال ونساء من العمالة الوافدة 5 نساء ورجلين من العمالة الوافدة التي تقيم في البلاد بصورة غير نظامية.

وبين المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، أن أحد مراكز الهيئة بمدينة الرياض تلقى بلاغاً عن المنزل الذي يقع داخل نطاق عمله، وقام بإكمال ما يلزم وفق النظام بالتنسيق مع الشرطة.

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