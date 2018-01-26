فيديو | تركي الفيصل يمازح حضور “دافوس”.. ويبدي إعجابه بجهود ولي العهد

من #دافوس

كانت شهادة سمو الأمير تركي الفيصل، تحكي عن رؤية سعودية، تستلهم التجارب، وتبني حاضرها بطموح مستقبلها وبسواعد شبابها.

حديثٌ محفزٌ عن السعودية المتجددة.#السعودية_في_دافوس_2018 #WEF2018 pic.twitter.com/BKGyKAA7qq

— بدر العساكر B.Asaker (@Badermasaker) January 25, 2018