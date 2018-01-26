فيديو | تركي الفيصل يمازح حضور “دافوس”.. ويبدي إعجابه بجهود ولي العهد

(أنحاء) – متابعات :-
أكد الأمير تركي الفيصل أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لديه فريق من الشباب السعودي يتولى مهمة تطوير مؤشر أداء الحكومة السعودية، ودعاهم إلى متابعة المؤشر لمعرفة الجهود الكبرى في المملكة.
وأوضح، خلال مداخلة بإحدى جلسات المنتدى الاقتصادي في دافوس، أن مؤشر أداء الحكومة السعودية، يُعرض في إحدى المنصات بالمنتدى، ويختص بقياس كافة جهود المملكة، ويمكن للحكومات الاطلاع عليه، ويمثل “العدالة، حقوق الإنسان، البطالة”.
وأضاف أن تحركات الأمير محمد بن سلمان ورؤية 2030 أثبتت قابلية للتحقيق، ويشاهدها العالم أجمع، بعد أن تولت منظمات قوية مثل الأمم المتحدة، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، وغيرها من الجهات، جمع مؤشراتها.
ومازح الفيصل، في بداية مداخلته، الحاضرين بأن عرّف نفسه بأنه “مواطن سعودي مسنّ”، كما شدّد في نهاية المداخلة على أن ولي العهد يتجاوب مع كافة الفئات العمرية، وليس فقط الفئات العمرية المقاربة لعمره، فهو يتجاوب مع كبار السن، وهم الفئة التي يمثلها شخصياً.
من #دافوس
كانت شهادة سمو الأمير تركي الفيصل، تحكي عن رؤية سعودية، تستلهم التجارب، وتبني حاضرها بطموح مستقبلها وبسواعد شبابها.
حديثٌ محفزٌ عن السعودية المتجددة.#السعودية_في_دافوس_2018 #WEF2018 pic.twitter.com/BKGyKAA7qq
— بدر العساكر B.Asaker (@Badermasaker) January 25, 2018