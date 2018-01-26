26 يناير 2018 مـ / موافق 9 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو وصور | جبل اللوز يكتسي بالثلوج ويجذب الأهالي والمتنزهين

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

شهدت قمم الجبال والسهول والأودية في جبل اللوز، مع ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة إقبالا لافتا للأهالي والمتنزهين لمشاهدة الثلوج التي تساقطت مساء أمس.

وتشير التوقعات إلى استمرار تساقط الثلوج من بعد ظهر اليوم وحتى فجر غدٍ السبت على منطقة الظهر التابعة لمركز علقان وجبل اللوز تشمل المراكز الحدودية.

على إثر ذلك انتشرت الأجهزة الأمنية لمواجهة أي طارئ في ظل ما تشهده الطرق المؤدية إلى مناطق تساقط الثلوج من كثافة في الحركة المرورية.

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