أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»محافظ “ساما”: البنوك لم تتأثر بتجميد حسابات موقوفي حملة مكافحة الفساد
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