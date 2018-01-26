26 يناير 2018 مـ / موافق 9 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصرع 10 من عناصر الميليشيا الحوثية في معارك وغارات غربي مأرب

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

عدن – واس :-

لقيّ ما لا يقل عن 10 عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب آخرون في معارك مع الجيش اليمني شهدتها مديرية صرواح، غربي محافظة مأرب .

وقال مصدر بالجيش اليمني في تصريح نقله موقع ” 26 سبتمبر ” التابع للقوات المسلحة اليمنية، إن قوات الجيش وبإسناد طيران التحالف صدت هجومًا للميليشيا الحوثي خلف تبة الشروق، وأجبرتها على التراجع والفرار, مضيفًا أن مدفعية الجيش قصفت مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية خلف تبة الحماجرة، بالمديرية ذاتها.

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