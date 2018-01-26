26 يناير 2018 مـ / موافق 9 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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نسخة جديدة من “جوجل كروم” يحمي المستخدم من المواقع المزعجة والتشغيل التلقائي للفيديو

بتاريخ التكنولوجيا | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

أطلقت شركة “جوجل” نسخة محدثة من متصفح “كروم”، أضافت له خصائص جديدة بهدف حماية المستخدم وتمكينه من تجنب التجارب المزعجة عند التنقل بين صفحات الإنترنت.

وسيمكن “كروم 64” الذي يعمل على أنظمة “ماك” و”ويندوز” و”لينوكس”، المستخدم من تجاهل مواقع الويب التي تشغل مقاطع الفيديو تلقائيًا، والتي تعمل وتطلق الأصوات والموسيقى دون إذن من المستخدم.

كل ما يحتاج المستخدم فعله هو، النقر على خيار معاينة معلومات الموقع، والذي يظهر في شكل قفل أخضر على يسار شريط العنوان أعلى الشاشة، ومن ثم تحديد خيار الصوت.

وبعد كتم صوت الموقع لن يتم تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا مع الأصوات المزعجة مرة أخرى، إلا بإلغاء المستخدم لخياره.

كما وفر التحديث الجديد لـ”كروم” علاجًا لمشكلة الروابط المقنعة والنوافذ المنبثقة، وسيعمل المتصفح على منع المواقع من خداع المستخدم بفتح نوافذ أو علامات تبويب جديدة دون رغبته.

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