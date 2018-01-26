26 يناير 2018 مـ / موافق 9 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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​”الأرصاد”: توقعات بسقوط ثلوج على بعض مناطق المملكة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن تشهد بعض مناطق المملكة أمطاراً غزيرة مصحوبة بتساقط ثلوج خفيفة، لافتةً إلى أن تلك الحالة سيصاحبها انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية.

وأوضحت الأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، وكذلك على مرتفعات جازان وعسير وسواحلها.

وبّينت أن هناك احتمالية لتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك وتحديداً على جبال اللوز وعلقان، إلى جانب الأطراف الشمالية للمملكة القريات وطريف.

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