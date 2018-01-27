27 يناير 2018 مـ / موافق 10 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الاتحاد الآسيوي” يرفض رسمياً الملاعب المحايدة بين السعودية والإمارات وقطر

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

رفض المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي بشكل رسمي توصية بنقل مباريات الأندية السعودية والإماراتية أمام أندية قطر لملاعب محايدة.

وأوضحت مصادر، اليوم (السبت)، أن الرافضين لتوصية “الملاعب المحايدة” وصلت أعدادهم لـ14 صوتا مقابل 3 أصوات موافقة وصوت واحد رفض التصويت.

وكانت الأمانة العامة للاتحاد الأسيوي منحت أعضاء المكتب التنفيذي مهلة 3 أيام لدراسة التوصيات والتقارير وإرسال كل عضو لقراره النهائي ، وانتهت المهلة الساعة 9 مساء أمس بتوقيت كوالالمبور .

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