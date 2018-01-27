27 يناير 2018 مـ / موافق 10 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“الخطوط السعودية” تطلق خدمة لاستقبال شكاوى العملاء واستفساراتهم عبر “واتساب”
﻿

“الخطوط السعودية” تطلق خدمة لاستقبال شكاوى العملاء واستفساراتهم عبر “واتساب”

بتاريخ الشركات | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

دشنت شركة الخطوط السعودية خدمة جديدة لاستقبال استفسارات عملائها وشكاواهم واقتراحاتهم بصورة فورية.

وتتيح الخدمة لعملاء الشركة التواصل مع موظفي خدمة العملاء عبر تطبيق “واتساب” للمراسلة الفورية.

وخصّصت الشركة رقم الجوال (0540000005) لتلقي رسائل العملاء عبر التطبيق، في خطوة تهدف لتسريع خدمة العملاء.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق