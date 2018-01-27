أنت تتصفح:الرئيسية»الشركات»“الخطوط السعودية” تطلق خدمة لاستقبال شكاوى العملاء واستفساراتهم عبر “واتساب”
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