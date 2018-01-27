صور | شركة صينية تنشئ أعلى ناطحة سحاب في ماليزيا.. وتنتهي من بناء طابق كل 3 أيام

(أنحاء) – متابعات : ــ
تنشئ شركة ” Eighth Engineering Division” الصينية ناطحة سحاب تتكون من 106 طوابق في ماليزيا، وما يميز هذا المشروع، أنه يتم بسرعة فائقة حيث إن الشركة تنتهي من بناء طابق كل ثلاثة أيام باستخدام تقنيات حديثة.
وذكرت وسائل إعلام صينية أن الشركة استعانت بعمال من الصين لبناء برج ارتفاعه 492 مترا في الحي المالي بالعاصمة الماليزية “كوالالمبور” وسوف يكون أعلى مبنى في ماليزيا متفوقا على برجي شركة “بتروناس” بحوالي أربعين مترا.
وسوف يطلق اسم “Exchange 106” على ناطحة السحاب الجديدة، ومن المتوقع اكتمال إنشائه بنهاية العام الجاري.
وتشرف على تطوير ناطحة السحاب شركة “Mulia Group” العقارية التي أسندت مهمة البناء لـ”Eighth Engineering Division” على مساحة تتراوح بين 2601 و3158 مترا مربعا.